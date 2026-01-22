Число отправленных контейнерных поездов на Северной железной дороге выросло почти на 13% в 2025 году

В 2025 году со станций Северной железной дороги отправлено более 1,8 тыс. контейнерных поездов. В сравнении с тем же периодом предыдущего года их количество выросло на 12,9%. В них перевезено 4,6 млн тонн грузов. Это в основном лесные грузы, бумажная продукция, минеральные и химические удобрения.

Со станций СЖД в Архангельской области отправлено 653 контейнерных поезда, Вологодской области — 617, из Республики Коми — 517, из Костромской области — 51, Ярославской области — 17.

Начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов

Фото: Пресс-служба СЖД

«Контейнерные маршруты со станций Северной железной дороги сформированы для отправок, как на экспорт, так и внутри страны. В сотрудничестве с партнерами, которые открывают новые рынки сбыта и ищут потребителей своей продукции, мы разрабатываем новые направления ускоренной доставки грузов»,— рассказал начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов.

В течение года контейнерные поезда отправлены по более чем 50 новым маршрутам на экспорт и по России. Впервые организован контейнерный маршрут Вологда — Новороссийск. Он связал промышленные предприятия северо-запада России с крупнейшим морским портом страны и открыл прямой выход на экспортные рынки — в Турцию, Индию, Египет, Саудовскую Аравию и Израиль. Организованы контейнерные отправки из Галича в Крым с последующей морской доставкой в Израиль.

Северная железная дорога развивает контейнерные экспортные линии в Казахстан, Китай и страны Ближнего Востока. Среди новых направлений — маршрут Верхнеижемская (Республика Коми) – Забайкальск (эксп.), с дальнейшей доставкой груза в Китай.

Из Архангельской области начаты отправки грузов контейнерными поездами в Калужскую область, из Вологодской — в Кировскую.

На Северной железной дороге контейнерные поезда отправляются с 30 станций, с двух из них отправки начаты в 2025 году.

Северная железная дорога — филиал ОАО «РЖД»