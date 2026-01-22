Wildberries внедрила нейросеть для пересказа отзывов на товары

Объединенная компания Wildberries & Russ запустила функцию «Важное из отзывов». Она работает на основе нейросети, которая кратко пересказывает последние отзывы на товар. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В Wildberries & Russ отметили, что функция работает с помощью ИИ-модели, обученной на данных Wildberries с учетом пользовательского восприятия сервиса. Искусственный интеллект выделяет в отзывах наиболее часто упоминаемые характеристики и использует их в сгенерированном тексте. Пересказ обновляется автоматически после появления новых отзывов.

Пресс-служба компании отметила, что нейросетевой пересказ поможет покупателям быстрее принимать решения о покупке. «Это новый формат взаимодействия с отзывами, который позволяет быстро выделить главное без необходимости читать десятки или сотни мнений»,— приводит пресс-служба слова главы направления «Отзывы, вопросы и рейтинг товара» РВБ Полины Овчинниковой.

Новая функция не скрывает отзывы на сервисе и не влияет на рейтинг товара. Пользователи могут сами оценить, насколько точно был сгенерирован пересказ. Если они найдут в тексте ошибки, то могут сообщить о них в поддержку. Сейчас «Важное из отзывов» работает в мобильном приложении, в дальнейшем она появится на сайте.