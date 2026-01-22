Хуснуллин сообщил о расширении более 310 км федеральных трасс в 2025 году

В 2025 году в России было расширено более 310 км федеральных автомобильных дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Его слова приводятся в публикации на сайте правительства.

Марат Хуснуллин (слева)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам господина Хуснуллина, более 120 км было введено в рамках реконструкции, еще 190 км — в ходе капитального ремонта.

В Орловской области при капремонте свыше 15 км трассы М-2 «Крым» расширили до четырех полос. Аналогичные работы проведены на участках этой же магистрали в Тульской области, а также на трассе Р-298 Курск–Воронеж в Воронежской области.

После капитального ремонта открыто движение на участках федеральной трассы М-9 «Балтия» в Тверской и Московской областях. До четырех полос расширены дороги в Нижегородской, Пензенской, Омской и Челябинской областях, а также в Чечне. В Ленинградской области участок автодороги А-181 «Скандинавия» был расширен с двух до шести полос, уточнили в правительстве.