В Татарстане аренда домов за год подешевела на 43,3%

В 2025 году в Татарстане средняя стоимость аренды дома составила 37,3 тыс. рублей в месяц, что на 43,3% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщают аналитики федерального портала «Мир квартир».

Схожая динамика зафиксирована и в соседних регионах: в Марий Эл аренда подешевела до 33 тыс. руб. (–34%), в Чувашии — до 32,7 тыс. руб. (–31,6%).

В целом по стране в 2025 году аренда домов выросла лишь в 17 регионах, тогда как в 66 субъектах России ставки снизились. Наибольший рост цен зафиксирован в Мордовии (+58,7%), Забайкальском (+47,1%) и Хабаровском (+39,8%) краях. Самое существенное падение отмечено в Камчатском крае (–63,5%), Кемеровской области (–59,5%) и Приморском крае (–52,1%).

Эксперты отмечают, что арендодатели все чаще делают ставку на квартиры, из-за чего дома нередко остаются без арендаторов.

Анна Кайдалова