На аукционе в Британии проданы два рисунка Адольфа Гитлера за €5,6 тыс.

Небольшой британский аукционный дом Hutchinson Scott продал на торгах два акварельных рисунка Адольфа Гитлера, датированных 1909 и 1910 годами, сообщает Le Parisien. В сумме за них отдали около €5,6 тыс.

На торги были выставлены рисунки, написанные Гитлером во время обучения живописи в Вене. Художественного интереса они, по мнению экспертов, не представляют. На одном из них изображен дом, а на другом — церковь. Изображение дома было продано за £2,3 тыс. (€2640), церкви — за £2,6 тыс. (около €3 тыс.).

Hutchinson Scott — аукционный дом в провинциальном городке Скиптон (Северный Йоркшир, Англия). На сайте дома указано, что у обоих выставленных на торги рисунков Гитлера есть сертификат подлинности. Однако, как отмечает Le Figaro, искусствоведы не всегда могут определить подлинность картин Гитлера из-за отсутствия точного каталога его картин и посредственного уровня мастерства диктатора.

Кирилл Сарханянц