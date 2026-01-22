Мишустин сообщил о росте производства электромобилей в России
Внутреннее производство электромобилей в России демонстрирует рост, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Михаил Мишустин
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Правительство, как отметил господин Мишустин, активно стимулирует развитие транспортной инфраструктуры по всей стране — как дорожной сети, так и заправочных станций. Вместе с тем быстрых зарядных точек для электромобилей, особенно на федеральных трассах, пока недостаточно.
Для решения этой проблемы будет запущен новый инструмент поддержки — специальные субсидии, которые позволят корпорации ВЭБ.РФ предоставлять льготные кредиты на строительство зарядных хабов и их подключение к электросетям. В 2026 году из федерального бюджета на эти цели направят 150 млн руб., в дальнейшем объем финансирования будет определяться с учетом потребностей отрасли. Льготные займы смогут получить инвесторы, использующие оборудование и программное обеспечение исключительно российского происхождения.