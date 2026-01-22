Глава Оренбурга Альберт Юмадилов назвал троллейбус любимым видом транспорта

Глава Оренбурга Альберт Юмадилов сообщил в прямом эфире в областном Центре управления регионом, что троллейбус является его любимым видом транспорта с детства. Градоначальник отметил, что в большом городе должно быть как минимум два вида транспорта.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Не может региональный центр, который стремится стать миллионником, иметь только одни автобусы. Это нелогично»,— заявил господин Юмадилов.

По словам главы Оренбурга, в 2026 году планируется отремонтировать часть городских троллейбусных линий. Также ожидается закупка новых единиц электротранспорта. На действующих маршрутах оренбургского троллейбуса будет восстановлено движение, также будет запущен еще один маршрут.

Альберт Юмадилов является уроженцем Стерлитамака (Башкортостан), где троллейбус является основным видом городского транспорта.

Андрей Сазонов