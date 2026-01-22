В Ульяновской области суд запретил жителю региона регистрировать мигрантов в домовладении

Ульяновский районный суд (пос. Ишеевка Ульяновской области) в полном объеме удовлетворил иск прокурора Ульяновского района, запретив жителю Ишеевки Ильдару Шигапову использовать жилой дом как гостиницу или общежитие для проживания иностранных граждан и осуществлять временную регистрацию иностранных граждан. Это следует из размещенной на сайте суда информации.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», Ильдар Шигапов (в прошлом — индивидуальный предприниматель, занимавшийся розничной торговлей, но прекративший деятельность) поставил на временный миграционный учет в собственном доме более 200 иностранцев, прибывших в Россию на временную работу. Всего за полтора года он совершил более 500 регистрационных действий по проживающим у него иностранным рабочим. Органы миграционного контроля, заинтересовавшиеся большим количеством регистраций, нарушений не нашли, но затем на ситуацию обратила внимание прокуратура. Ведомство установило, что регистрация оформлялась на законных основаниях и иностранцы реально проживали в домовладении, но условия проживания иностранцев оказались «ужасными». На территории находящегося в собственности Ильдара Шигапова земельного участка «находилась хозпостройка в виде щитового сооружения без окон, внутри которой в три яруса стояли кровати — свыше 200 койкомест». Для зимнего размещения иностранцев использовался подвал частного дома. Проверка, проведенная совместно с представителями Роспотребнадзора и Госпожнадзора, показала, что также нарушены все возможные требования СанПиН и пожарной безопасности. Кроме того, как выяснилось, ранее полиция уже составляла в отношении Ильдара Шигапова 55 протоколов об административных нарушениях, связанных с нарушением сроков регистрации иностранных граждан.

Заместитель прокурора района Сергей Анастасин сказал «Ъ-Волга», что уголовного преступления в действиях Ильдара Шигапова нет, и граждане вправе временно регистрировать в своих домовладениях граждан, в том числе иностранцев. Однако, заметил зампрокурора, Ильдар Шагапов злоупотребил своим правом и фактически организовал работу гостиницы или хостела, поставив деятельность на коммерческие рельсы, но не регистрируя ее и оставаясь вне поля зрения контролирующих органов, «при этом нарушив все возможные требования и ограничения», в связи с чем прокуратура настаивала на запрете регистрации иностранных граждан на территории этого домовладения. В прокуратуре отмечают, что такой иск — первый в России. Суд своим решением создал прецедент, учитывая его решение, опираясь на эту практику, и другие суды теперь смогут пресекать аналогичные злоупотребления правом, когда регистрация иностранных рабочих ставится на коммерческую основу с нарушением законодательства.

Сергей Титов, Ульяновск