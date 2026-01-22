Татарстан направит 273,5 млн рублей на улучшение жилья для многодетных семей

В бюджете Татарстана на 2026 год предусмотрено 273,5 млн рублей на обеспечение жильем многодетных семей с пятью и более детьми, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.

Поддержка будет предоставляться за счет республиканского бюджета в форме жилищных сертификатов.

С 2007 по 2025 год в Татарстане за счет бюджетных средств оформлен 651 сертификат для многодетных семей.

Анна Кайдалова