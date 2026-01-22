Экс-акционеры «Мотовилихи» не смогли обжаловать решение о взыскании 2,7 млрд рублей

Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы бывшим акционерам и топ-менеджерам ПАО «Мотовилихинские заводы», а также их родственникам о солидарным взыскании с них 2,7 млрд руб. Первым на это обратил внимание «РБК-Пермь». Ранее соответствующие требования прокуратуры удовлетворили суды предыдущих инстанций. Всего ответчиками по делу были признаны восемь человек. Среди них экс-совладельцы ПАО «Мотовилихинские заводы» Марат Загидуллов и Рафаэль Гималов, а также Юрий Медведюк — собственник ООО «Метатрон», которому принадлежало 10% акций машхолдинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По версии прокуратуры, ответчики с 2002 года разработали схему по выводу активов «Мотовилихинских заводов» «в целях личного обогащения и доведения предприятия до стадии банкротства». Несостоятельным предприятие оказалось после вывода ликвидного имущества на подконтрольные им структуры и выдачи невозвратных займов. Изначально надзорный орган требовал взыскать 2,763 млрд руб. ущерба и 1,054 млрд руб. за пользование чужими денежными средствами.

Никто из ответчиков исковые требования не признал. В частности, они указывали, что по результатам оценки финансового состояния ПАО не было выявлено признаков преднамеренного банкротства общества. Кроме того, по мнению ответчиков, надзорный орган в данном случае не может взыскивать средства, поскольку таковыми могут быть только участники дела о банкротстве.