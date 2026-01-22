Ижевчанина и его сожительницу задержали по делу о серии хищений из супермаркетов

34-летнего ижевчанина и его 32-летнюю ранее судимую сожительницу задержали за серию хищений продуктов из в супермаркетов под видом оплаты на кассах самообслуживания, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Им инкриминируется кража (ст. 158 УК, до шести лет лишения свободы).

«Установлено, что подозреваемые приходили в магазины, набирали продукты в корзины и, создавая видимость оплаты на кассе самообслуживания, похищали товар или выходили из супермаркета, минуя кассовую зону, не оплатив»,— говорится в сообщении. Ущерб составил 23 тыс. руб.

Оперуполномоченные также выявили, что фигурантка в декабре украла более 50 тыс. руб. с банковской карты 42-летнего ижевчанина. Она нашла карту на полу в одном из эко-рынков, а затем в течение нескольких дней оплачивала ею покупки вещей и продуктов питания в различных магазинах Ижевска. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.