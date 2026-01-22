Экс-главу «Трансаэро» не стали привлекать к ответственности по долгам авиакомпании

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил ходатайство конкурсного управляющего «Трансаэро» о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего генерального директора авиакомпании Дмитрия Сапрыкина. Ранее в подобных требованиях к другим бывшим руководителям и владельцам перевозчика суды также отказали.

Господин Сапрыкин возглавил «Трансаэро» в сентябре 2015 года, когда «Аэрофлот» планировал санацию проблемного перевозчика, однако уже в конце октября того же года был освобожден от должности в связи с срывом плана восстановления компании.

Ранее судебные инстанции отклонили аналогичные иски о привлечении к ответственности бывших владельцев авиакомпании — супругов Ольги и Александра Плешаковых, а также экс-главного бухгалтера и других лиц.

По заключению судебной экспертизы, основной причиной банкротства «Трансаэро» стал финансово-экономический кризис 2014 года, приведший к резкому ослаблению рубля, росту цен на авиатопливо и снижению спроса на авиаперевозки.

«Трансаэро», которая до прекращения полетов в 2015 году занимала второе место в России по пассажирообороту, была признана банкротом в 2017 году. Общая сумма требований кредиторов оценивалась в 245 млрд рублей, что многократно превышало стоимость активов авиакомпании.

