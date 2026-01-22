Татарстан направит 53 млрд рублей на реализацию нацпроектов в 2026 году

В 2026 году Татарстан выделит 53 млрд руб. на реализацию 45 региональных проектов в рамках 12 национальных проектов, сообщает пресс-служба Министерства экономики республики.

Средства направят на развитие здравоохранения, образования, культуры, экологии, ЖКХ и благоустройства. В республике планируется благоустроить 42 общественных пространства, модернизировать 17 объектов инженерной инфраструктуры, построить 6 детских садов и отремонтировать 36 школ.

Также запланированы ремонт учреждений культуры, развитие дорожной инфраструктуры, меры поддержки семей и предпринимателей, а также проекты по воспитанию молодежи и повышению производительности труда.

Анна Кайдалова