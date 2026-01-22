ЦБ Турции пошел на осторожное снижение

Центробанк Турции на заседании 22 января снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б. п.), до 37%. Решение регулятора объясняется продолжающимся снижением инфляции: в декабре она обновила минимум с ноября 2021 года, составив 30,89%. Проблемой при этом по-прежнему остаются высокие инфляционные ожидания — в том числе из-за них ЦБ предпочитает действовать осторожнее, чем раньше.

Турецкий центробанк на заседании в четверг, 22 января, продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП): ставка снижена на 100 б. п. и теперь составляет 37%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали сокращения сразу на 150 б. п.

Решение снизить ставку объясняется прежде всего замедлением инфляции и отсутствием серьезных рисков ее роста в ближайшее время. В декабре, по данным Turkstat (статистический институт страны), инфляция составила минимальные с ноября 2021 года 30,89%. В частности, рост цен на транспортные услуги замедлился до 28,44% с 29,23% в ноябре, на мебель — до 24,97% с 26,47%, на одежду и обувь — до 6,5% с 8,99%. В ноябре инфляция оценивалась в 31,07%. Как предупреждал глава регулятора Фатих Карахан, ЦБ допускает небольшое повышение показателя в начале этого года из-за эффекта низкой базы. Напомним, целевой показатель инфляции в Турции — 5%.

К концу года турецкий центробанк ждет замедления роста цен до 16%.

Достижению цели, впрочем, могут препятствовать по-прежнему высокие инфляционные ожидания населения: домохозяйства прогнозируют, что через год инфляция составит 50,9%.

Показатель во многом определяет осторожность решений регулятора. «Умеренно позитивным» сигналом при этом признано продолжающееся снижение ожиданий: так, еще в декабре 2024-го они колебались вблизи 63%. Отметим, высокий уровень инфляционных ожиданий (наследие нетрадиционной монетарной политики, подробнее см. “Ъ” от 21 августа 2024 года) остается одной из ключевых проблем для регулятора — для того чтобы их «заякорить», представители центробанка уже изменили модель общения с гражданами и теперь подробнее объясняют логику своих решений.

