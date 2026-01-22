Лав для «драконов» из Петербурга

Новый главный тренер «Шанхайских драконов» канадец Митч Лав будет двигаться в команде «шаг за шагом», чтобы добиться с ней успеха в Континентальной хоккейной лиге. Об этом он рассказал на презентации, которая прошла сегодня в Доме книги на Невском. Генеральный директор китайского клуба Сергей Белых рассказал, почему выбор пал именно на Лава, не смутили ли его обвинения в домашнем насилии, предъявленные тренеру в США, и приоткрыл завесу тайны, когда «Шанхай» переедет в Шанхай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер хоккейного клуба «Шанхай Дрэгонс» Митч Лав

Фото: Хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс» Главный тренер хоккейного клуба «Шанхай Дрэгонс» Митч Лав

Фото: Хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс»

Главный тренер «Шанхая» Митч Лав и генеральный директор клуб Сергей Белых предстали перед журналистами в Доме книги, который находится в сердце Петербурга. Это место стало модным для публичных мероприятий с участием спортивных клубов. В конце 2025 года ФК «Зенит» представил здесь свою книгу, изданную к 100-летию появления на свет футбольной команды. Событие вызвало ажиотаж.

Пресс-конференция с участием руководителей «Шанхай Дрэгонс» тоже привлекла внимание, несмотря на то что клуб прописался в городе на Неве только летом, переехав сюда из подмосковных Мытищ, где раньше выступал под другим названием — «Куньлунь Ред Стар». Начало сезона «драконы» хорошо провели под руководством канадского тренера Жерара Галлана, идя в лидерах Западной конференции КХЛ. Но потом то ли 62-летний Галлан устал от команды, то ли она от него: результаты клуба ухудшились. Сам тренер уехал в Канаду, сославшись на плохое здоровье. Контракт с ним был расторгнут. Руководители «Шанхая» стали искать нового тренера. И выбор пал на 41-летнего американца Митча Лава.

Он известен тем, что удачно работал с юниорскими командами Канады, потом трудился в качестве ассистента и главного тренера в АХЛ (второй по значимости североамериканской лиге), а также обвинениями в домашнем насилии, которые были предъявлены Лаву в США осенью прошлого года. Тогда Митч работал в тренерском штабе клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», где играет Александр Овечкин. В октябре НХЛ отстранила канадского тренера от работы до конца сезона, «Вашингтон» расторг с ним контракт. И Лава позвали в «Шанхай Дрэгонс».

Отвечая на вопрос по поводу всей этой щекотливой ситуации, генеральный директор китайского клуба Сергей Белых сказал, что история с «насилием в семье», касающаяся Лава, во многом выдумана и не доказана. Митч чист перед законом, противопоказаний для работы в России у него нет. Выбрали этого тренера потому, что он добивался успехов на всех уровнях работы, умеет воспитывать хоккеистов, является хорошим тактиком и мотиватором, а также потому, что в «Шанхае» много легионеров из Северной Америки, с которыми канадскому тренеру проще найти общий язык. Также в пользу Лава говорили рекомендации игроков, которые с ним сотрудничали. В их числе был и Овечкин, побивший в прошлом сезоне рекорд канадца Уэйна Гретцки, казавшийся вечным — 894 гола в чемпионатах НХЛ. Овечкин сказал, что если есть возможность договориться с Митчем, то надо его брать на работу. И с тренером договорились.

Сам Митч Лав рассказал, что не будет резко ничего менять в команде в этой части сезона, потому что она привыкла к определенному стилю игры. Надо поправить только «некоторые вещи». Он сказал, что уделяет внимание и тактике, и мотивации в работе с игроками, а особенно — деталям, которые много решают в хоккее. О КХЛ Митч слышал в основном по рассказам игроков, которые выступали в этой лиге, а в предложении «Шанхая» его подкупило то, что можно вернуться к тренерской работе, а также то, что «Шанхай Дрэгонс» — интересный проект. Руководители клуба проявили в нем большую заинтересованность, приглашая на работу, окружили заботой и вниманием, когда Лав уже приехал в Петербург.

Тренера из Канады не смущает, что «Шанхай» вскоре снова может сменить дислокацию: планируется, что клуб переедет в китайский город с таким же названием в течение ближайших лет. Когда именно, Сергей Белых не сказал, отметив, что в марте «драконы» проведут несколько матчей в Шанхае и тогда многое прояснится. С большей долей вероятности следующий сезон «Шанхай» снова проведет в Петербурге, где он принимает соперников на самом большом стадионе Европы — «СКА Арене». Сейчас китайский клуб занимает в Западной конференции КХЛ девятое место, отставая от ближайших соперников — СКА и «Спартака» — на десять очков. К слову, эти команды встретятся сегодня вечером в Ледовом дворце. Этот матч Митч Лав посмотреть на сможет, так как вылетит в Нижний Новгород, где «Шанхай Дрэгонс» сыграет сегодня вечером против «Торпедо». Китайскому клубу осталось провести в регулярном чемпионате 22 игры. Руководители и болельщики «драконов» надеются, что Лав сумеет вывести их команду в плей-офф, для чего нужно занять место среди восьми лучших команд «Запада».

Кирилл Легков