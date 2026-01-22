«Курскэнерго» хочет взыскать с «Росатом энергосбыта» 29 млн рублей

Арбитражный суд Курской области зарегистрировал иск «Курскэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр») к местному подразделению московского АО «Росатом энергосбыт» о взыскании 28,8 млн руб. задолженности за оказание услуг по передаче электроэнергии в сентябре 2025 года. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Заявление оставлено без движения до 12 февраля включительно, поскольку истец не предоставил подтверждение уплаты госпошлины.

По данным картотеки арбитражных дел, в декабре 2025 года «Курскэнерго» направило в региональный арбитраж пять исков к АО «Росатом энергосбыт». Общая сумма требований составила 45,9 млн руб. Все иски связаны с взысканием задолженности за услуги по передаче электроэнергии за июль, август и октябрь 2025-го. По трем заявлениям судебное производство приостановлено. АО «Росатом энергосбыт» в декабре также подавало один иск к «Курскэнерго» в связи с задолженностью по некоему договору. Сумма требований по нему составила 102,4 тыс. руб.

