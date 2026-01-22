КПП «Рафах» на границе Газы с Египтом откроется на следующей неделе

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом откроется на следующей неделе после длительного закрытия из-за войны между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщил бывший вице-премьер Палестинской национальной администрации Али Шаат, передает Reuters.

Заявление было сделано по видеосвязи в Давосе во время мероприятия, организованного президентом США Дональдом Трампом. На мероприятии был официально запущен «Совет мира», сосредоточенный на закреплении режима прекращения огня в Газе.

«Для палестинцев в Газе "Рафах" — это больше, чем просто переход. Это линия жизни и символ возможностей»,— заявил Али Шаат.

Возобновление работы «Рафаха» оставалось одним из ключевых, но до сих пор нереализованных элементов перемирия, достигнутого при посредничестве господина Трампа в октябре. Переход считается основными «воротами» Газы во внешний мир и критически важен для обеспечения въезда и выезда палестинцев.