Китай подождет: «Шанхайские Драконы» останутся в Петербурге на следующий сезон

Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы», выступающий в КХЛ, с высокой вероятностью проведет следующий сезон в Петербурге. Об этом заявил генеральный директор команды Сергей Белых на пресс-конференции в Доме книги. Несмотря на долгосрочные планы по переезду в Китай, процесс требует детальной проработки, и в текущих условиях клуб останется на арендованной площадке как минимум на год.

При этом уже в марте «Драконы» планируют сыграть первые тестовые матчи в Китае. Эти игры, по словам руководства, станут ключевой проверкой проекта — как с организационной, так и со спортивной стороны. Именно их результаты и последующая оценка всех условий лягут в основу окончательного решения о сроках полноценного переезда в Шанхай.

Господин Белых отметил, что Петербург стал для клуба полноценной домашней базой, где команда получила стабильную поддержку болельщиков и сформировала собственную аудиторию. Свои домашние матчи «Шанхайские Драконы» проводят на «СКА Арене», в то время как петербургский СКА выступает в «Ледовом дворце».

Андрей Маркелов