Директор колледжа в Уфе сдавал помещения в аренду без разрешения

По постановлению прокурора Орджоникидзевского района Уфы директор местного колледжа привлечен к административной ответственности за распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в государственной собственности Башкирии, без разрешения специально уполномоченного органа исполнительной власти республики (ч. 1 ст. 4.2 КоАП РБ).

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о директоре Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Булате Биктимирове.

Проверка прокуратуры Орджоникидзевского района Уфы установила, что в сентябре 2025 года директор предоставил в аренду индивидуальному предпринимателю два помещения общей площадью 204 кв. м для оказания услуг общепита. На момент заключения договора не было получено согласие министерства просвещения республики на совершение сделки, отмечает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Прокуратура внесла руководителю колледжа представление, по результатам рассмотрения которого виновный наказан в дисциплинарном порядке, а затем заключил договор аренды «с соблюдением необходимых процедур».

Майя Иванова