В Ростове для системы «Говорящий город» приобрели 112 речевых информаторов

В 2025 году в рамках развития системы «Говорящий город» в Ростове-на-Дону было установлено 112 уличных речевых информаторов. Устройства размещены на 14 светофорах. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные пресс-службы городской администрации.

Настройку, монтаж и ввод в эксплуатацию устройств провел Центр интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Новые речевые информаторы установлены на перекрестках ул. Большой Садовой и пр-та Театрального, Максима Горького и Ворошиловского, а также на пр-те Шолохова и ул. 14-я линия.

Внедрение системы «Говорящий город» в Ростове началось с 2014 году. Тогда же были приобретены первые 210 стационарных и транспортных радиоинформаторов, которые установили на городских маршрутах МУП МТК «Ростовпассажиртранс», остановках и в подземных переходах.

Еще 100 речевых информантов для голосового оповещения, звуковой навигации и взаимодействия с мобильными приложениями и спецустройствами пользователей, включая Всероссийского общества слепых, были закуплены в 2023-2024 годах. Развитие системы будет продолжено

Наталья Белоштейн