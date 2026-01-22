Трамп: «Совет мира» не станет пустой тратой времени
Президент США Дональд Трамп пообещал, что инициированная им организация «Совет мира» не будет «пустой тратой времени». По его словам, эта структура «действительно будет иметь значение». Работа планируется совместно с органами ООН.
Дональд Трамп
Фото: Markus Schreiber / AP
«Мы слишком часто тратили время на вещи, которые так и не происходили. Здесь все будет происходить - и уже происходит»,— сказал Дональд Трамп на церемонии подписания устава «Совета мира» в Давосе.
На церемонии документ подписали представители еще 18 стран, среди них – Венгрия, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Армения, Азербайджан, Турция, Узбекистан, Марокко, Болгария. Президент США уточнил, что устав подписали и другие страны, не участвующие в мероприятии.
«Совет мира» изначально разрабатывался для контроля за соблюдением условий мира в секторе Газа. Однако Дональд Трамп решил расширить полномочия организации, чтобы решать конфликты и в других точках мира. Приглашение войти в организацию получили 58 стран, включая Россию. Ни один из традиционных западноевропейских союзников США не согласился.