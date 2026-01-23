Реорганизуется бизнес экс-министра сельского хозяйства Прикамья, ушедшего на СВО

Прикамское ООО «Инвест-групп» находится в процессе реорганизации, свидетельствует информация «СПАРК-Интерфакс». Общество будет присоединено к ООО «Николаевское», управляющему Чернушинским мясокомбинатом. Единоличным учредителем обоих обществ является бывший министр сельского хозяйства Пермского края Олег Хараськин. Гендиректором «Николаевского» сейчас выступает его сын Илья Хараськин, «Инвест-Групп» — Елена Хараськина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Хараськин

Фото: страница Олега Хараськина в соцсети Олег Хараськин

Фото: страница Олега Хараськина в соцсети

Весной прошлого года господин Хараськин сообщил, что отбыл на Донбасс «с глубокой и длительной командировкой». Позже экс-министр пояснил, что находится в составе добровольческого отряда казаков «БАРС-15».

Олег Хараськин работал на муниципальной службе с 2001 года, когда был избран главой Чернушинского муниципального района. В 2006 году он был назначен министром сельского хозяйства Пермского края. С 2009 по 2011 год работал в ЗАО «Уралгазсервис» на должности заместителя гендиректора. В 2011-м стал заведующим приемной президента РФ и руководителем аппарата главного федерального инспектора по Пермскому краю. Согласно Rusprofile, Олег Хараськин является учредителем еще двух ООО — «Торговая группа Гермес» и «Страна Пекарния Чайковский», а также председателем сельхозкооператива «За Святую Русь».