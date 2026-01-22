СКР возбудил уголовное дело после осквернения символа воинской славы в Серове

СКР возбудил уголовное дело после того, как женщина потушила пламя на мемориальном комплексе «Вечный огонь» в Серове (Свердловская область), сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел днем 21 января на мемориальном комплексе, воздвигнутом в память о воинах-серовчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны. По данным прокуратуры Свердловской области, женщина взяла венок с цветами и положила его на Вечный огонь, затушив им пламя. После этого она скрылась. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества).

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в настоящее время представители МВД устанавливают личность злоумышленницы. Полицейские проводят опросы жителей микрорайона и анализируют видеозаписи с камер наблюдения. «Ситуация взята на контроль руководством свердловского главка МВД»,— добавил полковник Горелых.

Полина Бабинцева