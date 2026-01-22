Ушел из жизни бывший вице-мэр Перми

На 65-м году жизни скончался бывший замглавы Перми Валерий Стариков. Об этом сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на свои источники.

Валерий Стариков родился в октябре 1961 года. Окончил Пермский политехнический институт, Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии имени Н. К. Черкасова. В 1990-е годы основал театр «Ироничная компания» и был его художественным руководителем, затем работал продюсером ГТРК «Т7». В 2004–2006 годах в должности замглавы Перми курировал вопросы культуры, спорта и образования. В последнее время работал в КГУ «Центр спортивной подготовки Пермского края».