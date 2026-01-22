В Татарстане на должность полномочного представителя главы Татарстана в Государственном совете назначен руководитель администрации раиса Асгат Сафаров. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте ведомства.

Асгат Сафаров стал полномочным представителем раиса Татарстана в Госсовете

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Документ подписал раис республики Рустам Минниханов.

До господина Сафарова эту должность с сентября 2025 года занимал Александр Терентьев, который ранее представлял Татарстан в Совете Федерации.

Анна Кайдалова