Асгат Сафаров стал полномочным представителем раиса Татарстана в Госсовете
В Татарстане на должность полномочного представителя главы Татарстана в Государственном совете назначен руководитель администрации раиса Асгат Сафаров. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте ведомства.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Документ подписал раис республики Рустам Минниханов.
До господина Сафарова эту должность с сентября 2025 года занимал Александр Терентьев, который ранее представлял Татарстан в Совете Федерации.