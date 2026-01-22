В Ростовской области на 6% подешевели подержанные автомобили

За год средняя цена подержанного автомобиля в Ростовской области снизилась на 6,1%, составив 1,5 млн руб. Самыми подешевевшими марками стали Nissan Almera Classic (23,1%; 557 тыс. руб.), Volkswagen Tiguan (21,8%; 3 млн руб.), Skoda Fabia (21,6%; 638 тыс. руб.). Об этом сообщает пресс-служба Авто.ру.

В 2025 году в сегменте автомобилей с пробегом наблюдался значительный рост активности пользователей. В декабре количество объявлений увеличилось на треть по сравнению с январем, причем основной вклад в это внесли частные продавцы. Этот устойчивый рост активности, сопровождаемый общим снижением спроса, привел к снижению цен, которые к концу года опустились до уровня середины 2023 года.

В целом по России средняя стоимость подержанного иностранного автомобиля за исключением китайских и американских, за год снизилась на 10% до 2,2 млн рублей, а средняя цена машины от российского производителя в тот же период упала на 5% — до 686 тыс. руб.

Аналитики отмечают, что доля китайских автомобилей на вторичном рынке к концу 2025 года достигла 7%, а средняя стоимость снизилась с 2,2 до 2 млн руб., что на 8% ниже показателя на начало 2025 года.

