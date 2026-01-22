В минпросвещении Ульяновской области рекомендовали отменить занятия для учеников 1-4 классов из-за морозов

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области рекомендовало директорам школ отменить занятия в пятницу, 23 января, для учащихся с 1 по 4 класс. Об этом сообщает правительство региона.

Такая рекомендация связана с низкими температурами воздуха в Ульяновской области. В правительстве уточняют, что информацию об отмене занятий разместят на официальных сайтах школ, в электронных дневниках и родительских чатах.

Руфия Кутляева