Айдар Зарипов избран главой Камышлинского района Самарской области. Он ранее занимал должность исполняющего обязанности главы муниципалитета.

Решение о выборе кандидатуры Айдара Зарипова было рекомендовано единогласно членами конкурсной комиссии, которую возглавлял председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. После этого чиновник был единогласно избран районными депутатами.

Айдар Зарипов окончил Самарский государственный технический университет. Ранее он работал заместителем главы района по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальным услугам. В течение 15 лет он возглавлял сельское поселение Новое Усманово, где его избирали на этот пост четыре раза.

Экс-глава Камышлинского района Рафаэль Багаутдинов покинул свой пост в декабре 2025 года, подав в отставку по собственному желанию.

Андрей Сазонов