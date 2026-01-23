Бывший вице-спикер пермского ЗС стал владельцем крупного бизнеса в Оренбурге

Бывший заместитель председателя заксобрания Пермского края Евгений Вязников стал владельцем 49% оренбургского ООО «Экотехпром». Соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ 16 января 2026 года, уточняет сервис «СПАРК-Интерфакс». Ранее 100% долей этого ООО контролировал столичный бизнесмен Беслан Хациев, доля которого снизилась до 51%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Вязников

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Евгений Вязников

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С февраля 2025 года господин Вязников является директором этого ООО. Компания, созданная в 2017 году, ведет деятельность в области добычи нефти и природного газа, а также занимается сбором и утилизацией опасных отходов. «Экотехпром» располагает бессрочной лицензией на деятельность по сбору, транспортированию, обработке и утилизации отходов I–IV классов опасности. Выручка ООО в 2024 году — 1,1 млрд руб. (рост за год 850%), чистая прибыль — 5,3 млн руб. (рост за год 132%).

В 2024 году господин Вязников стал учредителем ООО «Экологика», занимающегося утилизацией отходов. Ранее «Экологика» была зарегистрирована в Перми, но потом сменила юридический адрес на Екатеринбург.

Евгений Вязников занимал пост зампредседателя краевого парламента с 2006 года. В 2011 году его освободили от полномочий депутата после вступления в силу обвинительного заключения в отношении него. В июне 2010 года господин Вязников, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с автобусом на встречной полосе движения. Суд признал его виновным в совершении ДТП и причинении тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 264 УК РФ) и назначил два года лишения свободы условно, лишив права управлять транспортными средствами. В феврале 2022 года по заявлению о самобанкротстве суд признал экс-парламентария несостоятельным и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. Задолженность экс-депутата составляла 14,5 млн руб., но в начале этого года он заключил мировое соглашение с кредиторами.