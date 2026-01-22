В Екатеринбурге открылся ресторан морепродуктов Mollusca

В Екатеринбурге в гастромолле «Главный» открылся ресторан морепродуктов Mollusca — первый проект данной сети за пределами Москвы. Ранее рестораны бренда работали только в столице, включая флагманское заведение на Патриарших прудах, а также площадку на Большой Дмитровке и несколько корнеров в фудмоллах.

Mollusca специализируется на блюдах из морепродуктов с азиатским акцентом. Ключевой продукт проекта — мидии. В екатеринбургском ресторане на старте гостям предлагают 35 вариантов соусов. «Мы используем чилийские варено-мороженые мидии. В месяц по всей сети проходит порядка 15–20 тонн продукта. Перед подачей мы открываем их на пару, перебираем и калибруем»,— рассказал бренд-шеф сети Алексей Калантаров.

В московских ресторанах сети готовят 101 вариант соусов для мидий. В Екатеринбурге ассортимент планируют расширять постепенно, в том числе за счет локальных разработок. Ранее представители проекта анонсировали разработку «мидий по-уральски». На открытии гостям представили дегустационную версию блюда с использованием хвойных веточек, которые поджигают при подаче.

Официальное открытие ресторана запланировано на 23 января.

Ресторан стал вторым проектом, открывшимся на втором этаже гастромолла «Главный». Первый уровень площадки отведен под формат фуд-корта, второй — под рестораны с полноценной посадкой.

Евгения Яблонская