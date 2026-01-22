Жительницу Челябинской области обманул «корейский музыкант» на 500 тысяч рублей

Жительница поселка Межозерный Верхнеуральского района отдала 500 тыс. руб. мошеннику, который выдавал себя за корейского музыканта. Возбуждено уголовное дело о тайном хищении чужого имущества (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

62-летняя жительница села познакомилась со злоумышленником через мобильное приложение. Просматривая ленту, она поставила лайк под видео исполнителя корейской группы. Вскоре местной жительнице написал незнакомец, представившись солистом этой группы. «Во время переписки он создал впечатление общения с артистом, который проявляет интерес к собеседнице»,— сообщает ГУ МВД.

Для убедительности мошенник отправил пенсионерке виртуальное свидетельство о браке, частично оформленное на русском языке. Через некоторое время он попросил оплатить часть расходов на дорогу, утверждая, что собирается приехать в Межозерный.

«Корейский музыкант» общался с местной жительницей около года, используя различные схемы получения денег. Всего она перевела злоумышленнику 500 тыс. руб. Когда пенсионерка заметила, что с карты списались средства без ее согласия, решила обратиться в полицию.

Виталина Ярховска