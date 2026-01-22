Пятерых фигурантов дела о мошенничестве при утилизации отходов задержали в Петербурге

Сотрудники правопорядка пресекли многомиллионную схему хищения средств при утилизации отходов, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. В ходе расследования задержаны пять человек, включая владельца и руководство компании-утилизатора.

По данным следствия, компания-исполнитель заключила контракт на вывоз и утилизацию отходов, однако вместо их переработки свозила строительный мусор на непредназначенные для этого территории. В частности, отходы размещались на территории крупного карьера в Выборгском районе Ленобласти, принадлежащего субподрядной организации. После этого контрагенту выставлялись счета за якобы выполненные в полном объеме услуги.

В результате мошеннических действий за два года компания-утилизатор незаконно получила более 381 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В рамках расследования проведена серия обысков, в том числе в офисе компании в Сертолово Всеволожского района Ленобласти. Все пятеро подозреваемых задержаны в установленном порядке. Расследование продолжается.

Андрей Маркелов