«Молодые режиссеры и продюсеры могут показать свои проекты»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, как киносмотр в Великом Новгороде помогает начинающим авторам «пробиться» и найти спонсоров.

Фестиваль молодого кино «Новое движение 3» открыл прием заявок на участие в основном конкурсе, который продлится до 11 апреля. Так что если вдруг вы ранее снимали не более двух фильмов и готовы взяться за полный метр — от 54 минут — то можете побороться за премию от губернатора Новгородской области, которая составит, как и в 2025 году, 1 млн руб.

Я побывал в Великом Новгороде, а именно там проходят киносмотры в самом конце мая-начале июня, на прошлом фестивале, с победителем тогда не угадал, наши мнения с достаточно молодыми членами жюри не совпали. Запомнился аншлаг на мероприятиях кинорынка авторского кино, тогда он прошел впервые. Молодые режиссеры и продюсеры могут и в этом году показать проекты или эскизы — картины, которые находятся на финальном этапе производства — представив сначала для оргкомитета 10-минутный отрывок. Ну а профсообщество и возможные будущие спонсоры-партнеры помогут фильму в дальнейшем.

Всего тогда на самый первый кинорынок авторского кино поступило 56 заявок, из которых 15 были отобраны, как наиболее перспективные, плюс семь фильмов из основного конкурса. Продолжением летнего кинорынка, стал зимний, на кинофестивале «Зимний», это также открытый смотр авторского кино, который прошел в декабре в Москве. Идея и решение о проведении «кинорынков» принадлежит генеральному продюсеру обоих фестивалей Максиму Королеву. Он, помнится, рассказывал мне, что одна из главных целей — помочь картинам и их авторам найти своего зрителя, в хорошем смысле «засветиться», найти прокатчика, интернет-платформу или телеканал, который предложил эфир.

Ведь картины все небольшие, режиссеры начинающие, самим им пробиться очень тяжело. А потом кто-то становится и большим прокатным режиссером, и такие случаи бывали, и не раз. Так что остается готовиться к новым просмотрам, интересным круглым столам и обсуждениям. А еще и запасаться браслетами от гигантских новгородских комаров, которые на нашем фестивале явно проходят великую зажировку к туристическому сезону.

Дмитрий Буткевич