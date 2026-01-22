Трамп заявил о готовности вести переговоры с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран настроен вести переговоры, а значит Соединенные Штаты также открыты к диалогу.
Фото: Denis Balibouse / Reuters
«Иран хочет переговоров, и мы будем вести переговоры»,— сказал Дональд Трамп на церемонии подписания устава «Совета мира» в Давосе.
В конце декабря-начале января в Иране продолжались масштабные антиправительственные протесты, для поддержки которых Дональд Трамп грозил нанести удар по территории республики. При этом параллельно продолжались контакты главы МИД Ирана Аббаса Арагчи и спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа.