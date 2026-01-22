Прокуратура добилась перерасчета жителям Красного Профинтерна за горячую воду
Жителям многоквартирных домов Красного Профинтерна Некрасовского округа Ярославской области произведут перерасчет платы за горячее водоснабжение после принятых прокуратурой мер. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По иску прокуратуры Дзержинский районный суд Ярославля обязал ГП ЯО «Яроблводоканал» и АО «Яркоммунсервис» обеспечить жителей горячим водоснабжением, отвечающим нормативным требованиям, произвести перерасчет и устранить выявленные нарушения содержания объектов теплосетевого хозяйства.
«Прокурору района поручено проконтролировать исполнение решения суда и восстановление нарушенных прав граждан»,— уточнили в прокуратуре.