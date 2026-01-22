Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, что известно о болиде немецкой марки для «Формулы-1».

На днях компания Audi представила финальный вариант раскраски своего первого болида для участия в «Формуле-1». Возвращение команды с четырьмя кольцами на эмблеме состоится уже в нынешнем сезоне. До этого представители компании, которая тогда называлась Auto Union, выступали в Гран-при, аналоге сегодняшней «Королевы автоспорта» очень давно — в 1930-е.

Ожидаемо автомобиль получил ливрею в традиционных цветах марки: оттенках серебристого, красного и черного. Полное имя команды — Audi Revolut F1 Team. Revolut в названии — это имя титульного спонсора, британского банка Revolut, который, к слову, был основан нашим бывшим соотечественником, родившимся в городе Долгопрудном, миллиардером Николаем Сторонским. Так что у тех наших болельщиков, кто симпатизирует Audi, есть еще один повод болеть за эту команду как за условно «наших».

Разумеется, на презентации, которая состоялась в Берлине, показали не окончательный вариант болида. То есть ливрея, может, такой и останется, но конфигурация аэродинамических элементов и подвески наверняка еще изменятся — команды будут их дорабатывать в ходе предсезонных тестов. Машина имеет гибридную силовую установку собственной разработки Audi — как работает мотор показали в самом начале января. Чуть раньше берлинской презентации продемонстрировали и коллекцию одежды, в которую будут экипироваться члены команды и которую предлагается носить болельщикам. В качестве партнера был выбран бренд Adidas.

Заводская команда Audi создана на базе заслуженного формульного коллектива Sauber. Ее пилотами стали опытный немецкий гонщик Нико Хюлькенберг, которого многие называют главным «невезунчиком» последних полутора десятилетий. В «Формуле-1» он выступает с 2010 года, но первый и пока единственный раз на подиум поднялся лишь в прошлом году, на Гран-при Великобритании. Его напарником будет молодой бразилец Габриэль Бортолето, для которого прошлый сезон стал дебютным в «Формуле-1». Первый этап нового сезона стартует в Австралии 8 марта.

