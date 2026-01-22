«Уральские авиалинии» увеличат габариты ручной клади на 25%

С 1 февраля габариты ручной клади для перевозки в самолетах «Уральских авиалиний» увеличат на 25% — до 55/40/25 см, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Это позволит пассажирам брать с собой большинство чемоданов стандартного размера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Новые размеры применяются к клади на всех рейсах, которые отправятся с февраля, даже если билеты были куплены раньше. Изменения касаются только габаритов, весовые ограничения остались прежними: для тарифа «Эконом» максимальный вес ручной клади составляет 10 кг, для бизнес-класса — 15 кг.

Ирина Пичурина