«Создатели вдохновлялись кинокамерой из 1965 года»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как рынок принял желание молодого поколения оставить физический отпечаток своих моментов жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: eshop.fujifilm Фото: eshop.fujifilm

Бренд Instax корпорации Fujifilm готовит к продаже весьма любопытную видеокамеру. С 28 числа можно будет стать владельцем модели Mini Evo Cinema, которая на первый взгляд выглядит как ретро-артефакт. Вертикальный хват, аналоговые органы управления, даже цвет и местами шершавый пластик — все будто бы из далеких времен. И это визуальное решение не обманывает. Создатели вдохновлялись моделью FUJICA Single-8, легендарной восьмимиллиметровой кинокамерой из 1965 года.

Но это только что касается внешней эстетики, конечно. Внутри у аппарата полноценная цифровая система: камера снимает видео и фото, может отправить их в облако через приложение, способна синхронизироваться по Bluetooth 5.4 со смартфоном, а также печатать моментальные фото. На снимках будут QR-коды, по которым можно пройти к исходному видео в онлайн. Кстати, там оно будет храниться два года.

Симптоматично, что Instax Mini Evo Cinema появляется именно сейчас. В 2025 году Pentax выпустил первую новую пленочную камеру от крупного производителя за два десятилетия. Canon и Nikon готовят обновления компактных серий. Рынок так называемых инстантных камер за последние годы перестал быть нишей для любителей винтажа, он стал массовым явлением, особенно среди молодого, цифрового, поколения, которое, как это ни парадоксально, хочет оставить физический отпечаток своих моментов жизни.

Цифровые технологии обещали нам бесконечность, облачное хранилище, синхронизацию на всех устройствах, вечное резервное копирование — и все это в кармане, на кончике пальца. Параллельно с этим сформировался обратный тренд: поколение зумеров испытывает ностальгию по тому, чего не видела, и активно ищет якоря в прошлом. По данным исследования The New York Times совместно с Archbridge Institute, 68% процентов поколения Z ощущают ностальгию по эрам, которые предшествовали их рождению, а 78% уверены, что новые технологии должны интегрировать идеи и дизайн-элементы из прошлого. Похоже, рынок принимает эти условия. Instax Mini Evo Cinema не просто заимствовала дизайн 50-летней давности, но и получила специальный Eras Dial — набор из 10 фильтров разных эпох (от 1930-х до 2020-х) с десятью степенями интенсивности для каждого. Стоимость Instax Mini Evo Cinema — $409,95.

Александр Леви