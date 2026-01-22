Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о растущей популярности погружений в ледяную воду как способа быстро получить яркие впечатления и моментальный детокс.

Погружение в ледяную воду переживает взрыв популярности. Блогеры по всему миру публикуют видео о том, как они ныряют в прорубь или купель, строят снежные крепости и бросаются снежками в купальниках, обещая всем примкнувшим к философии мгновенную ясность ума, прилив сил и здоровья. Наука этот феномен тоже изучала, а многочисленные исследования подтверждают, что холод запускает цепную реакцию: кратковременное сужение сосудов и выброс адреналина. В целом организм реагирует на это, как на любой стресс.

Голландец Вим Хоф, известный также как «Ледяной человек», на своих методиках построил целую бизнес-империю, утверждая, что с помощью дыхания и силы воли можно контролировать автономные реакции тела. Тренд давно перестал быть нишевым: от Нью-Йорка до Москвы открываются криостудии, а на маркетплейсах можно найти бочки для ледяных ванн, которые можно установить даже дома. Некоторые экземпляры стоят меньше 3 тыс. руб. Как отмечают эксперты, это своего рода ответ поколения, выгорающего от цифрового перегруза. Они ищут острые аналоговые ощущения и моментальный детокс. Но стоит ли окунаться в эту философию, говоря фигурально, с головой? Лед — слишком радикальный учитель — и, как на все уроки, без подготовки к нему приходить не стоит.

Анна Кулецкая