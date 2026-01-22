Корпорация развития Башкирии разработала инвестпроект птицеводческого комплекса

Корпорация развития Башкирии разработала инвестиционное предложение по созданию птицеводческого комплекса в Аскинском районе, сообщает пресс-служба ведомства. В комплексе будут восемь птичников, в которых могут разместиться около 265 тыс. птиц. Инвестиции составят 356,06 млн руб., в том числе 131,6 млн руб. на строительство восьми птичников площадью 1,5 тыс. кв. м каждый, 99,5 млн руб. понадобится для покупки оборудования. На производстве создадут 23 новых рабочих места.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Инвестору на выбор предложено два земельных участка: в Урмиязовском и Арбашевском сельсоветах. Площадь первого участка — 24,2 га, второго — 18,9 га. Их могут предоставить в аренду с правом последующего выкупа.

Чистый дисконтированный доход составит 54,5 млн руб., срок окупаемости — 5,6 года. За десять лет выручка комплекса может составить 3,8 млрд руб., чистая прибыль — 527,6 млн руб., подсчитали в Корпорации развития республики.

По словам гендиректора Корпорации Наиля Габбасова, инвестпредложение разработано из-за роста потребности в продукции фермерских хозяйств. В районе имеется инфраструктура, сырьевые и трудовые ресурсы. Географическое положение района позволит производителю поставлять продукцию не только по республике, но и в соседние регионы.

Майя Иванова