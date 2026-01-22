Нижегородца приговорили к ограничению свободы за убийство собаки

Жителя Навашинского округа Нижегородской области признали виновным в жестоком обращении с животными и незаконном хранении оружия (ч.1 ст. 245 и ч.1 ст. 222 УК РФ). Его приговорили к ограничению свободы на один год и четыре месяца, сообщили в навашинском суде.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что 8 сентября 2025 года подсудимый около частного дома в селе Большое Окулово дважды выстрелил из карабина «ТОЗ-16» в беспородную собаку. От полученных ранений собака умерла. Во время расследования выяснилось, что сам карабин подсудимый хранил незаконно еще с 1987 года. Документов на оружие у него не было.

После преступления оружие изъяли. На суде фигурант признал вину в полном объеме.

Галина Шамберина