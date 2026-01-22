Прокуратура проверяет информацию о ЧП в березниковском лицее

Прокуратура Березников проверяет информацию о травмировании ученика местной гимназии в результате падения шведской стенки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее в паблике «ЧП Березники» было размещено видео с падением стенки на школьника. По словам автора поста, это произошло на уроке физкультуры 20 января. В соцсетях напомнили, что 16 января в этой же гимназии с потолка обрушилась штукатурка.

«Надзорный орган проверит соблюдение требований федерального законодательства, в том числе даст оценку действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности несовершеннолетних в рамках учебного процесса»,— отметили в прокуратуре.