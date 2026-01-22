Объем просроченной задолженности по кредитам в Башкирии достиг 78,6 млрд рублей

В декабре 2025 года объем просроченной кредитной задолженности заемщиками Башкирии составил 78,6 млрд руб., или 4,5% от общей массы обязательств. За год показатель вырос на 0,8 процентного пункта. Такие данные «Ъ-Уфа» привели в пресс-службе Национального банка Башкирии.

Наибольшая доля просроченных платежей приходится на потребительские кредиты — в этом сегменте объем долга с выходом за пределы срока погашения за год вырос с 7,9% до 10,2% и достиг 45 млрд руб. По ипотеке просрочен 1% обязательств (в конце 2024 года — 0,4%), в абсолютных значениях — 6,5 млрд руб. В целом доля просроченной задолженности у физических лиц возросла на 1,1 процентного пункта, до 4,8%.

Что касается бизнеса, то юридические лица просрочили 4% платежей, это на 0,4 процентного пункта больше, чем годом ранее: с декабря 2024-го по декабрь 2025 года объем такой задолженности увеличился с 22 млрд до 27 млрд руб.

По итогам 11 месяцев 2025 года портфель кредитов граждан в Башкирии составлял 1,07 трлн руб., по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года рост составил 0,3%. Если в сегменте потребительских займов наблюдалось снижение (на 6,8%, до 441 млрд руб.), то объем ипотечного кредитования вырос на 5,8%, до 630 млрд руб.

Портфель кредитов бизнеса прибавил 11,7%, составив к 1 декабря 2025 года 677 млрд руб.

Для борьбы с закредитованностью граждан Банк России применяет макропруденциальные лимиты, рассказал на встрече с журналистами руководитель Нацбанка Башкирии Марат Кашапов. Эти меры заключаются в ограничениях в выдаче займов гражданам с высокой долговой нагрузкой.

По мнению господина Кашапова, в случае затруднений с платежами наиболее верным шагом для заемщиков будет обращение в банк с просьбой реструктуризации задолженности. «Если вы задолжали, если у вас сейчас какие-то проблемы, то нужно не скрываться от кредиторов, это самая неверная практика. Нужно обращаться в банки, ведь они стремятся сохранить клиента»,— полагает спикер.

Идэль Гумеров