NBC: технологии по созданию ядерного оружия могут распространить на страны ЕС

Европейские лидеры обсуждают укрепление своих ядерных арсеналов, чтобы меньше полагаться на США в вопросе безопасности в будущем, пишет NBC News со ссылкой на шесть высокопоставленных европейских чиновников.

Один из вариантов, по данным NBC, — модернизировать французское ядерное оружие, передислоцировать за пределы Франции бомбардировщики, способные нести ядерный заряд, а также усилить вооруженные силы на восточном фланге НАТО. В этом контексте европейцы обсуждают необходимость в целом «больше полагаться на обладающие ядерным оружием Францию и Великобританию вместо США».

Президент Франции Эммануэль Макрон, по словам собеседников NBC, в ближайшие недели выступит с важной речью о ядерной политике страны.

Обсуждается также сценарий, при котором европейским странам предоставят технические возможности для приобретения ядерного оружия. Само по себе наличие такого потенциала допускается, но конкретные шаги по его разработке, в том числе производство высокообогащенного урана, будет нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия, отмечает NBC.

В последние недели переговоры по этому вопросу приобрели особую значимость, рассказали источники телеканала. Причиной стали притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию и угрозы в случае сопротивления присоединить остров силой.

