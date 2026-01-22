Сотрудники УБРиР отмечены благодарственными письмами губернатора Свердловской области

Заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Сергей Никонов посетил с рабочим визитом головной офис банка УБРиР. О предварительных итогах работы банка в 2025 году ему рассказал президент банка Алексей Долгов. Так, например, банк продолжает реализацию важного для Свердловской области проекта по внедрению единой социальной карты «Уралочка», реализует социальные проекты и благотворительные программы, такие как «Дети верят в чудо», и работает с крупными промышленными предприятиями.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УБРиР Фото: Пресс-служба УБРиР

По поручению губернатора Дениса Паслера Сергей Никонов вручил сотрудникам банка из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Новоуральска и Ивделя государственные награды Свердловской области. Он поздравил коллектив с прошедшим юбилеем и пожелал банку дальнейших успехов и процветания. «УБРиР сегодня входит в топ-25 банков России, что очень ответственно и говорит о высоком профессионализме команды. Вы обеспечиваете скорость движения средств и предоставляете банковские гарантии предприятиям, тем самым внося вклад в продвижение и развитие Свердловской области. Поздравляя банк, мы поздравляем команду единомышленников. Подчеркиваю востребованность каждого сотрудника УБРиР и значимость вашего труда на благо Свердловской области», — отметил в ходе церемонии заместитель губернатора.

Президент банка Алексей Долгов поблагодарил заместителя губернатора Свердловской области за высокую оценку вклада УБРиР в развитие финансовой системы региона и реализуемых социальных проектов. «Большинство сотрудников банка живут и работают в Свердловской области. Все вместе мы заинтересованы в успешном экономическом и социальном развитии региона. Признательны губернатору Свердловской области Денису Паслеру за то, что он наградил именно тех сотрудников, чей опыт, стаж и заслуги мы отмечали на протяжении многих лет», — отметил Алексей Долгов. Помимо государственных наград сотрудники также получили ценные подарки от банка.

Напомним, в честь 35-летия УБРиР сотрудников также поощрили наградами Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе, Законодательное собрание Свердловской области, администрация г. Екатеринбурга.

ПАО КБ «УБРИР»