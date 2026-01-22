Жителю Оренбурга вынесли приговор за хищение металлических изделий на 9 млн рублей

Суд признал жителя Оренбурга виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

По версии следствия, летом 2023 года подсудимый предложил своему знакомому предпринимателю приобрести у третьих лиц ранее использованные металлические трубы для перепродажи. Потерпевший наделил злоумышленника полномочиями по покупке и перепродаже труб. Обвиняемый реализовал часть товара, купленного на средства предпринимателя. Полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению. Потерпевшему причинен ущерб на сумму более 9 млн руб.

В рамках следствия и в суде подсудимый полностью отрицал свою вину. Вина была доказана с помощью фиксации движения грузовой техники стационарными камерами на территории Оренбурга. Они расположены неподалеку от места реализации подсудимым похищенных металлических труб.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворен иск о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба.

Руфия Кутляева