Ельцин-центр подготовил фотовыставку в честь юбилеев Горбачева и Ельцина

На площадках Ельцин-центра в Екатеринбурге и Москве 1 февраля откроется фотовыставка «Два президента», посвященная 95-летию со дня рождения единственного президента СССР Михаила Горбачева и первого президента России Бориса Ельцина.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр в Екатеринбурге

Оба лидера родились с разницей в месяц и один день: Борис Ельцин — 1 февраля 1931 года, Михаил Горбачев — 2 марта.

Куратор выставки, первый заместитель исполнительного директора Президентского центра Бориса Ельцина Людмила Телень поблагодарила Горбачев-фонд за поддержку в реализации проекта. Она отметила, что проект стал данью памяти лидерам, которые изменили Россию. По ее словам, их действия привели к открытию пути к свободе, который оказался сложнее, чем ожидалось.

В пресс-службе Ельцин-центре напомнили, что отношения двух президентов складывались непросто. Они начинали как единомышленники, а стали непримиримыми оппонентами. Политические разногласия между Горбачевым и Ельциным усилились к концу 1980-х. Один из них считал, что советскую систему можно реформировать постепенно, другой полагал, что она требует радикальных изменений. До конца жизни продолжали начатый в 1987 году спор. Оба участвовали в выборах президента России в 1996 году, на которых победу одержал Борис Ельцин, а Михаил Горбачев занял седьмое место, набрав 0,51% голосов.

Выставка демонстрирует как политические, так и личные аспекты жизни двух президентов. Оба лидера имели жен, которые поддерживали их в сложные периоды и оставались им единственной любовью.

Фотовыставка будет работать на обеих площадках до конца марта. Вход на нее — бесплатный.

Николай Яблонский