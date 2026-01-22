Во второй день седьмого тура ЛЧ обошлось без громких сенсаций. «Барселона» обыграла в Праге «Славию» (4:2), хотя по ходу матча каталонцы уступали (0:1), и долгое время счет был ничейным (2:2). «Бавария» одолела бельгийский «Юнион» (2:0), а «Ливерпуль» взял верх над «Марселем» (3:0). Но неожиданные результаты все же были. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Скромный «Карабах» вновь удивил. Азербайджанский клуб обыграл немецкий «Айнтрахт» со счетом (3:2) и с большой долей вероятности обеспечил себе место в play-off Лиги чемпионов. Причем по ходу матча «Карабах» уступал (1:2), но в концовке у хозяев получилось сравнять счет, а в добавленное время, буквально на последних секундах встречи, хозяева забили победный гол.

После семи туров общего этапа Лиги чемпионов «Карабах» набрал 10 очков, одержав три победы в семи матчах и один раз сыграв вничью. Для сравнения, клуб «Наполи» набрал восемь очков, а «Монако» — девять. При этом стоимость состава у «Карабаха» всего €28 млн. В России даже у аутсайдеров цена состава выше. Например, у футбольного клуба «Сочи», который занимает последнюю строчку в таблице РПЛ, игроки стоят €30 млн. Правда, «Карабах» добивается результата за счет своих легионеров. На этом акцентирует внимание футбольный аналитик Константин Клещев:

«Легионеры, которые определяют игру этой команды, способны преподносить сюрпризы. У "Карабаха" есть желание, воля и мастерство, чтобы соперники к ним как минимум относились с уважением. В Лиге чемпионов в принципе нет команд, которые можно обыграть спустя рукава».

В последнем, восьмом туре общего этапа Лиги чемпионов, «Карабах» сыграет на выезде с «Ливерпулем», который в этот раз одержал победу над «Марселем» (3:0). Стоит сказать, что в основной состав «красных» вернулся Мохамед Салах, который не так давно наговорил в адрес игроков и тренерского штаба немало дерзостей. Многие считали, что теперь Салаху в команде не место, но он продолжил играть. Так что наставник «Ливерпуля» Арне Слот показал себя как мудрый руководитель. И хотя сейчас болельщики всерьез критикуют тренера и даже говорят о его отставке, Слот вряд ли уйдет в ближайшее время, уверен футбольный эксперт Павел Мамаев: «Думаю, у него в любом случае есть карт-бланш. Слот абсолютно спокойно работает. Его могут убрать в разгар сезона, только если команда сейчас вылетит из Лиги чемпионов или будет неудачно играть».

В остальных матчах дня громких сенсаций не случилось, разве что «Атлетик» из Бильбао обыграл в гостях «Аталанту» (3:2). В основном все идет по плану. «Барселона» хоть и не без приключений, но все-таки одолела в Праге «Славию», а «Бавария» дома оставила не у дел бельгийский «Юнион». «Бенфика» Жозе Моуринью в Турине уступила «Ювентусу» Лучано Спаллетти (0:2), а «Челси» взял верх над кипрским «Пафосом» (1:0).

Общий этап Лиги чемпионов завершится на следующей неделе 28 января. В этот день пройдет сразу 18 матчей. Все они начнутся в одно и то же время — в 23:00. И там будет из чего выбрать. Все, как всегда, в прямом эфире покажет стриминговый сервис Okko, который, кстати, накануне объявил о покупке телеправ на зимние Олимпийские игры.