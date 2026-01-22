Россиян с загородными участками призвали готовиться к массовой атаке мошенников

Эксперты сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО, входящей в группу «Кросс Технолоджис», предупредили о готовящихся массовых атаках мошенников на владельцев загородных участков в России, передает Lenta.ru. По их данным, в даркнете была обнаружена выгрузка данных примерно по 10 тыс. садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), что составляет около 9–10% от общего числа таких объединений в стране.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В базе содержатся юридические сведения о СНТ: названия, адреса, ИНН, телефоны и электронные почты. Более 90% указанных адресов электронной почты зарегистрированы на общедоступных бесплатных сервисах, что делает их уязвимыми для взлома, в том числе с использованием паролей из ранее утекших баз данных. Кроме того, многие из этих почтовых ящиков не используются и считаются «заброшенными», но продолжают отображаться в поисковых системах как официальные.

Специалисты SBA отмечают, что злоумышленники могут перерегистрировать такие адреса и использовать их для рассылки поддельных уведомлений, подмены реквизитов и других схем социальной инженерии. По словам руководителя сервиса Сергея Трухачева, мошенники выбрали зимне-весенний период, когда большинство дачников редко посещают участки, что снижает вероятность быстрой проверки информации.

Эксперты сервиса рекомендуют владельцам дачных участков быть бдительными: перепроверять любые письма и уведомления, даже если они приходят с официальных адресов, и подтверждать информацию через альтернативные каналы связи, например, по телефону с председателем СНТ или лично.