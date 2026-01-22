Почти 95% озимых в Нижегородской области находятся в хорошем состоянии

В Нижегородской области в хорошем состоянии находятся почти 95% из 220,9 тыс. га озимых культур, посеянных под урожай 2026 года. По данным ФГБУ «Россельхозцентр», 11 тыс. га озимых — в удовлетворительном состоянии, 1,2 тыс. га — в плохом.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Гибель озимых культур пока не зарегистрирована. Зерновые культуры обеспечены защитным барьером в виде устойчивого снежного покрова.

Высота снега на полях в южных и центральных округах Нижегородской области составляет до 50-60 см, в северных — 60-70 см. Почва под ним не промерзла. Это создает хорошие условия для дыхания растений и их хорошей перезимовки.

Андрей Репин